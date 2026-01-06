Trump: 'Venezuela'da önümüzdeki 30 gün seçim olmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'ya yapılan operasyonu savundu ve kısa vadede ülkede yeni bir seçim olmayacağını söyledi.

NBC televizyonuna mülakat veren Trump, Venezuela ile savaş halinde olmadıklarını kaydetti.

Venezuela'da kimin yönetimde olduğu sorusuna "Ben" yanıtını veren Trump, gelecek 30 gün içerisinde ülkede yeni bir seçim olmayacağını dile getirdi.

Seçimlerin yapılmasından önce "ülkenin düzeltilmesi gerektiğini" söyleyen Trump, "Zamana ihtiyaç var. Ülkeyi sağlığına kavuşturmalıyız" diye konuştu.

Trump, "Uyuşturucu kaçakçılarına karşı savaştayız. Cezaevlerini boşaltıp uyuşturucu bağımlılarını ülkemize gönderenlere karşı savaştayız" dedi.

Maduro'nun 3 Ocak'taki operasyonla ABD'ye getirilmesi sonrası Trump yönetimi bu ülkeyi yöneteceklerine dair açıklamalar yapıyor.

Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini iddia eden Trump, "Buradaki her şeyi biz yöneteceğiz ve düzelteceğiz" dedi.

Büyük ABD petrol firmalarının milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından son olarak "Bu Bizim Yarımküremiz" ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Donald Trump fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, "Başkan Trump güvenliğimizin tehdit edilmesine izin vermeyecek" ifadesi de yer aldı.

Maduro yönetiminde Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in kendileriyle çalıştığını söyleyen Trump, "Eğer doğruyu yapmazsa sonu Maduro gibi olur, belki Maduro'dan bile daha ağır bedel öder" dedi.

Rodriguez 5 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin etti.