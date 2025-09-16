Haberler

Trump, Venezuela Uyuşturucu Kaçakçılarını Uluslararası Sularda Vurdu

Trump, Venezuela Uyuşturucu Kaçakçılarını Uluslararası Sularda Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu vurarak 3 kişiyi öldürdüklerini açıkladı. Trump, operasyonun narko-teröristlere karşı yapıldığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela'dan gelen 'narko-teröristlerin' uluslararası sularda uyuşturucu taşırken ABD'ye doğru ilerlediği sırada '3 erkek teröristin' öldürüldüğünü belirterek, ABD kuvvetlerinin ise zarar görmediğini bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı kartellerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati önem taşıyan ABD çıkarları için tehdit oluşturduğu vurgulayan Trump, "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız, sizi avlarız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadının 'Dede nikahı'nda donup kaldığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi

Ali Koç'u neden reddettiğini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.