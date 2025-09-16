Trump, Venezuela Uyuşturucu Kaçakçılarını Uluslararası Sularda Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela'dan gelen 'narko-teröristlerin' uluslararası sularda uyuşturucu taşırken ABD'ye doğru ilerlediği sırada '3 erkek teröristin' öldürüldüğünü belirterek, ABD kuvvetlerinin ise zarar görmediğini bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı kartellerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati önem taşıyan ABD çıkarları için tehdit oluşturduğu vurgulayan Trump, "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız, sizi avlarız" açıklamasını yaptı.