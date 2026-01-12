Trump, kendisini 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak gösteren fotoğraf paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ' Venezuela'nın Geçici Başkanı' olduğunu belirten bir fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini ' Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak nitelendiren bir görsel yayınladı. Böylece Trump, Ocak 2026 itibarıyla Venezuela'nın fiili liderliğini üstlendiğini ilan etti.

ABD güçleri, 3 Ocak'ta Venezuela'da bir askeri operasyon düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak New York'a getirmiş, Maduro'nun yakalanmasının ardından ise başkan yardımcısı Delcy Rodriguez geçici başkan olarak yemin etmişti.