Haberler

Trump, kendisini 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak gösteren fotoğraf paylaştı

Trump, kendisini 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak gösteren fotoğraf paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden kendisini 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak tanıttı. Bu açıklama, Venezuela'daki askeri operasyonlar sonrası geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ' Venezuela'nın Geçici Başkanı' olduğunu belirten bir fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini ' Venezuela'nın Geçici Başkanı' olarak nitelendiren bir görsel yayınladı. Böylece Trump, Ocak 2026 itibarıyla Venezuela'nın fiili liderliğini üstlendiğini ilan etti.

ABD güçleri, 3 Ocak'ta Venezuela'da bir askeri operasyon düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak New York'a getirmiş, Maduro'nun yakalanmasının ardından ise başkan yardımcısı Delcy Rodriguez geçici başkan olarak yemin etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti