Trump ile Zelenskiy, ABD'de bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış planını görüşmek üzere bugün Florida'da bir araya gelecek. Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin ana gündemi, ABD ve Ukrayna arasında son haftalarda üzerinde çalışılan yaklaşık 20 maddelik bir barış planı olacak.