Trump ile Zelenskiy, ABD'de bir araya gelecek
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Florida'da barış planını görüşecek.
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Florida'da bir görüşme gerçekleştirecek.
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış planını görüşmek üzere bugün Florida'da bir araya gelecek. Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin ana gündemi, ABD ve Ukrayna arasında son haftalarda üzerinde çalışılan yaklaşık 20 maddelik bir barış planı olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya