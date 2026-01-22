Haberler

Trump: Gümrük vergilerini durdurduk

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini durdurduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu kaydetti. Trump ayrıca, Grönland ile ilgili 'Altın Kubbe' savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yürütüleceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
