ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray'da görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek uyuşturucu kaçakçılığına karşı iş birliği ve yaptırımlar konularında görüş alışverişinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasındaki görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü bildirildi.

Trump, Petro ile Beyaz Saray'da basına kapalı düzenlenen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir uzlaşıya varılıp varılmadığı sorusu üzerine Trump, "Evet vardık, üzerinde çalıştık ve çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Yaptırımlar dahil birçok konu üzerinde çalıştıklarını kaydeden Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Petro'nun da müthiş olduğunu söyledi.

Petro ise iki ülkenin de uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede kararlı olduğunu aktardı. Trump ile görüşmesinin olumlu geçtiğini vurgulayan Petro, "Bizi birleştiren noktalara odaklanıyoruz. Özgürlük ve yaşam için bir uzlaşının mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca yaşananlar için başsağlığı dilemekle yetinmedik. Venezuela'yı nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi de ele aldık. Kolombiya'nın desteğiyle Venezuela'yı nasıl yeniden canlandırabileceğimizi ve yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde ABD'nin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Trump'a önerilerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Koordineli istihbarat çalışmalarıyla onları birlikte takip etmeliyiz. Başkan Trump'a, uyuşturucu baronlarının peşine düşülmesi gerektiğini söyledim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
