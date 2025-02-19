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Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin neden çağrılmadığına yönelik soruya "Bugün duydum ki 'Biz davet edilmedik' diyorlarmış. 3 yıldır oradasınız, 3 yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi. Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu belirten Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Toplantıda kendisinden önceki Joe Biden yönetimini suçlayan Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD- Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, "Bugün duydum ki "biz davet edilmedik" diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BAŞLAMAMASI GEREKEN BİR SAVAŞTI"

Savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmayan Trump, zayıf liderlik gösterdikleri için hem Biden'ın hem de Zelenski'nin "hiç başlamaması gereken" bir savaşın kapısını araladığını savundu.

"AVRUPA BARIŞ GÜCÜ'NE VARIM"

Öte yandan Trump bazı Avrupa liderlerinin destekleyip bazılarının çekimser kaldığı barış planının bir parçası olarak Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını ve böyle bir öneriyi desteklediğini açıkladı. Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrine nasıl baktığı sorusuna, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur." diye yanıt verdi.

Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu fikirden bahsettiğini hatırlatan Trump, "Eğer bir barış anlaşması yaparsak, bence Avrupa açısından oraya asker göndermemiz gerekmeyecek çünkü biz çok uzaktayız ama orada asker bulundurmak iyi olur. Buna hiç itirazım olmaz." değerlendirmesini yaptı. Özellikle Fransa'nın buna istekli olduğunu bildiğini belirten Trump, böyle bir adımın "güzel bir jest" olacağını kaydetti.

"UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİ GAZZE'YE BENZİYOR"

Ukrayna'da halen savaş yasalarının geçerli olduğunu belirten Trump, ülkede uzun zamandır seçim yapılmadığını halkın Zelenski'den pek de memnun olmadığını söyledi.

Trump, "Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya ile ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor. Ukrayna'daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze'ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor" ifadesini kullandı. Trump, bir soru üzerine, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Trump'tan
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hiç bir ülke lideri ihtişamına itibarına böbürlenip güvenmesin. Nemrut'un ölmesine sebep olan sadece bir sinekti.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Amerika düşman gördüğü Ülkeye zarar vermek isteyip te veremiyorsa, o zaman o ülkeye dost gibi yaklaşır.

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Haber Yorumlarıyakici halil:

Cooook zekice ve coook sinsice. Ukrayna ile iyi polis kotu polis oynuyorlar. Rusyada diyecek bizim icin ukraynaya firca atiyo. Umarim rusya akilli olur . Oh ne guzel rusya savassin ekmeginide abd yesin

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Haber YorumlarıErol Birol :

Trump istediği gibi at koşturuyor.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Dilerim savaş çıkmaz..Yurtta sulh dünyada sulh, Savaş mecburi olmadıkça cinayettir, diyen bir Ata, nın Cumhuriyet çocuğu olarak ne güzel demiş Büyük Komutan, ve Atatürk gibi bir lider daha dünyaya gelmenistir Turp oturup Atatürk ilke ve inkılâpkarini okusun hatta tüm dünya liderleri okusun.

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Haber Yorumlarıdehide:

Fransa falan hikaye eğer bu savaşı bitirebilecek biri varsa o da Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğandır. Ona danışmaları gerekirdi en başında. Bu şekilde anlaşmaya varamazsınız size gerçek bir lider lazım.

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Haber Yorumlarıhanke janjan:

Abd nadir elementlerin peşinde ve onlar rus işgalinde niye çağırdın

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