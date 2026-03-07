Haberler

Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak Haber Videosunu İzle
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Güncelleme:
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 8. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi. Trump "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak! İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sert bir askeri operasyon gerçekleştirileceğini açıkladı.
  • Trump, İran'ın kötü davranışları nedeniyle bazı bölgeler ve insan gruplarının hedef haline gelebileceğini belirtti.
  • ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği değerlendiriliyor.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Trump, yaptığı değerlendirmede İran'a karşı sert bir askeri operasyon gerçekleştirileceğini belirtti.

Trump açıklamasında, "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak" ifadelerini kullandı.

"KESİN ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER"

Trump ayrıca İran'ın tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İran'ın "kötü davranışları" nedeniyle bazı bölgelerin ve insan gruplarının hedef haline gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya."

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açtı. Orta Doğu'da çatışmaların sekizinci gününde taraflar karşılıklı saldırılar düzenlerken, bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürüyor.

Uzmanlar, savaşın genişlemesi halinde bölgedeki çatışmaların daha büyük bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

