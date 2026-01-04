Haberler

Trump'tan Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha ağır bir bedel öder

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'in, ABD'nin taleplerine uymaması halinde Nicolas Maduro'dan daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini açıkladı. Trump, Venezuela'nın 'başarısız bir ülke' olduğunu savunarak, ülkeye müdahale etmeyeceklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı değerlendirmede, Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'in ABD'nin isteklerine uyması gerektiğini söyledi. Trump, Rodriguez hakkında, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek" dedi.

Trump açıklamasında, Venezuela'nın 'başarısız bir ülke' olduğunu savunarak, ABD'nin müdahale edeceği son ülkenin Venezuela olmayacağını vurguladı.

Grönland konusuna da değinen Trump, Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini belirtti. Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya ise bunu kendilerinin incelemesi gerekeceği yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
