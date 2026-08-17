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Trump'tan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü

Trump'tan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
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ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşılayarak liderleri tebrik etti ve anlaşmanın Orta Doğu'da birlik ve savunma etkinliği sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, liderleri tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Orta Doğu'daki birlikteliğe ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabilmelerine katkı sağlayacağını vurguladı. Anlaşmanın önemine dikkati çeken Trump, paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu durum Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini nasıl daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Adı geçen üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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