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Trump'tan 'savaş yetkileri' tasarısının kabul edilmesine tepki

Trump'tan 'savaş yetkileri' tasarısının kabul edilmesine tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini 'anlamsız bir oylama' olarak nitelendirdi ve Demokratları eleştirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi'nde 'savaş yetkileri' tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini 'anlamsız bir oylama' olarak değerlendirdi. Trump, "Oylamada 4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratlar, İran ile son müzakerelerin sürdürüldüğü noktada savaş yetkilerimi sınırlandırmak için oy kullandı. Böyle vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar. Demokratlar 'Trump Delilik Sendromu'ndan' besleniyor. Ülkemizin başarısız olmasını, bana birçok zaferden birini daha kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar. 4 Cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye. Onlar gösteriş meraklısı! Kendilerinden utanmalılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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