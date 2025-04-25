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Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim

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ABD Başkanı Donald Trump, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta iftar yemeğine giderken gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Öztürk'ün durumundan "haberdar olmadığını" ifade eden Trump, Adalet Bakanlığı'ndan elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta iftar yemeğine giderken gözaltına alınmasına değindi.

ADALET BAKANLIĞINDAN DELİLLERİ TALEP EDECEK

Öztürk'ün durumundan "haberdar olmadığını" ifade eden Trump, Adalet Bakanlığından elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini söyledi. Trump, "Benim için sorun teşkil etmez" diyerek, bu tür vakalarda kanıt sunulmasını önemsediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Bizim hükümetimiz de beceriksiz bunu bildiği halde Amerika ile ilişkileri askıya almıyoruz bu kadar korkak bir hükümet adamlar %10 vergi uyguladı Türkiye'ye bizde kısasa kısas yapamıyoruz adamlar s.çma dese altına bez bağlayıp s.çmayacak bizim hükümet

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Haber Yorumlarıtycoon:

rahip brunsonu nasıl aldılar fakirin elinden bize gelince böyle oluyor işte

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