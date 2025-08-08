Trump'tan Putin'e Ateşkes Mesajı

Haberler
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ateşkes için tanıdığı sürenin dolması hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in ne söyleyeceğini merak ettiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tanıdığı sürenin sonunda ne olacağı ile ilgili, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gazetecilerin Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, "Devlet Başkanı Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" sorusuna, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını veren Trump, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
