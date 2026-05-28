Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a seçimlerde desteğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a haziran ayındaki parlamento seçimleri için tam destek verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı destekleyeceğini belirtti. Paşinyan'ın 'harika bir dost ve lider' olduğunu vurgulayan Trump, onun ülkesini 'güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini' aktardı. Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti anımsatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına 'önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığının' altını çizdi. Trump, ABD ile Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini dönüştürecek ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak 'Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti. Trump, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
