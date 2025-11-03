Haberler

Trump'tan Nijerya'ya Askeri Müdahale Mesajı

Trump'tan Nijerya'ya Askeri Müdahale Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'daki Hristiyanların öldürülmesine yönelik tepkisini dile getirerek askeri müdahale planlarının olduğunu açıkladı. Trump, Nijerya hükümetine yardım kesme tehdidinde bulundu ve hızlı bir askeri eylem hazırlığı emri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin vermekle suçladığı Nijerya'ya karşı askeri 'birçok planı' olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Nijerya'ya askeri bir saldırı yapabileceği açıklamasına ilişkin 'karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü' sorusuna, "Birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum" yanıtını verdi.

Trump, Nijerya'da 'rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü' savunarak, bunun devam etmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından da dün Nijerya ile ilgili bir paylaşım yaptı. Nijerya hükümetinin, 'Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi' halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye 'silahları patlatarak' girebileceği uyarısında bulundu. Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kulisler yangın yeri: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye geçiyor

AK Parti mi CHP mi? Koray Aydın hangi partiye geçeceğine karar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Yılmaz Morgül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.