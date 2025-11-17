Savaş rüzgarları eserken Trump'tan sürpriz adım, Maduro ile görüşme sinyali

ABD ile Venezuela arasında askeri tansiyon her an yükseliyor. Haftalar önce yola çıkan Gerard R. Ford uçak gemisi, eskort gemileriyle Venezeula kıyılarına konuşlandı. Savaş çanlarıdaha hızlı çalmaya başlarken ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir adım geldi.Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşme yapabileceğini bildirdi.

TATİLDEN DÖNERKEN AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" yanıtını veren Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, Kongre ile Venezuela konusunda konuşup konuşmadığı sorusuna ise "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz" cevabını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO KONGRE'Yİ BİLGİLENDİRECEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmek için görevlendirdiğini kaydeden Trump, "Kongre'nin onaylarını almak zorunda değiliz ama bence onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu ve CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli bilgileri sızdırmaları" dedi.