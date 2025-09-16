Trump'tan Katar Açıklaması: İsrail Yeniden Saldırmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırı düzenlemeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katar'ın çok iyi bir müttefik olduğunu ve birçok insanın bunu bilmediğini söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a tekrar saldırmayacağını bildirdi. Trump açıklamasında, İsrail'in, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisinin bilgilendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını da ifade etti. Netanyahu'nun, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisine bilgi verip vermediği sorulan Trump, "Hayır" Yanıtını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıdan önce 'Trump'ı arayarak bilgilendirdiği' iddialarını reddetti.