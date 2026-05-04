Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan 'tarafsız' ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda 'Özgürlük Projesi' adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı. ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini kaydeden Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu ülkeleri, 'Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler' olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını bildirdi. Trump, "Bu süreç, yani Özgürlük Projesi, Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir. İlgili gemilerdeki gıda stoku azaldı ve mürettebatın sağlıklı kalabilmesi için Hürmüz Boğazı'ndan çıkabilmeleri gerek. Gemilerin geçişine İran'ın müdahale etmesi halinde buna sert bir şekilde karşılık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

