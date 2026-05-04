Haberler

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan 'tarafsız' ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan 'tarafsız' ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda 'Özgürlük Projesi' adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı. ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini kaydeden Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu ülkeleri, 'Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler' olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını bildirdi. Trump, "Bu süreç, yani Özgürlük Projesi, Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir. İlgili gemilerdeki gıda stoku azaldı ve mürettebatın sağlıklı kalabilmesi için Hürmüz Boğazı'ndan çıkabilmeleri gerek. Gemilerin geçişine İran'ın müdahale etmesi halinde buna sert bir şekilde karşılık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İran'dan Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız

Trump'ın yeni "Özgürlük Projesi" Tahran yönetimini küplere bindirdi
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Canavar kamyon kontrolden çıktı ortalık kan gölüne döndü
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 ili bağlayacak! 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşüyor