Trump, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın da yer aldığı yeni bir ABD haritası paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Grönland ve Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösteren paylaşımlar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Grönland ve Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösteren harita paylaştı. Paylaşımda, Trump'ın Oval Ofis'te, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu NATO liderleriyle oturduğu görülüyor.

Trump sanal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio ile Grönland'da ABD bayrağını dikerken görülüyor. Hemen yanındaki levhada, 'Grönland, ABD toprağı, Kuruluş 2026' yazıyor.