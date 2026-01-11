Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yakında yeni bir görev üstlenebileceğini ima ederek, bu görevin Küba başkanlığı olabileceğini söyledi. Trump'ın açıklaması, hem siyasi kulislerde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Trump, Pazar günü Truth Social platformunda, bir kullanıcının Rubio'nun Küba'daki mevcut yönetimin çökmesi halinde ülkenin başına geçebileceği yönündeki esprili paylaşımına, "Bana da uygun geliyor" yanıtını verdi.

RUBİO'NUN GÖREV LİSTESİ UZADIKÇA UZUYOR

Marco Rubio, Trump yönetiminde üstlendiği çok sayıda görevle dikkat çekiyor. Hâlihazırda ABD Dışişleri Bakanı olan Rubio, aynı zamanda geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı ve geçici Ulusal Arşivci olarak görev yapıyor. Rubio, geçtiğimiz ağustos ayına kadar kısa bir süre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticiliğini de yürütmüştü.

Bir dönem aynı anda dört önemli devlet görevini üstlenen Rubio'nun bu yoğun temposu, internette çok sayıda espri ve caps'e konu oldu.

"HER YENİ İŞ RUBİO'YA VERİLECEK" ESPRİLERİ

Rubio'nun geniş görev yelpazesi, sosyal medyada "yeni bir görev çıktığında Trump'ın yine Rubio'yu seçeceği" yönünde binlerce mizahi paylaşıma neden oldu. Bu paylaşımlarda Rubio için Venezuela cumhurbaşkanlığından Minnesota valiliğine, Grönland'daki üst düzey görevlere kadar pek çok hayali pozisyon sıralandı.

En sık kullanılan görsellerden biri ise, 28 Şubat 2025'te Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışma sırasında, Rubio'nun koltuğunda geriye çekilmiş ve belirgin şekilde rahatsız görünen fotoğrafı oldu.

SPOR DÜNYASI İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Ateşli bir spor tutkunu olan Rubio'nun, Miami Dolphins'in baş antrenörü ve genel menajeri olacağı yönündeki söylentiler de gündeme gelmişti. Rubio, X platformunda yaptığı açıklamada bu iddiaları net bir dille yalanlayarak, "Odak noktam küresel gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli arşivleri olmaya devam etmeli" ifadelerini kullanmıştı.

KÜBA VE VENEZUELA MESAJLARI

Trump'ın Rubio'ya yönelik Küba iması, Washington'un Karayip ülkesiyle ilgili politikasını yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Rubio, daha önce yaptığı açıklamalarda Küba'nın Venezuela üzerindeki etkisine dikkat çekmiş, Nicolas Maduro'nun korunmasında Kübalı unsurların rol oynadığını öne sürmüştü.

Trump ise son açıklamasında Küba'yı sert sözlerle uyararak, "Venezuela'dan Küba'ya artık petrol ya da para gitmeyecek" dedi ve Havana yönetimini "çok geç olmadan bir anlaşma yapmaya" çağırdı.

ABD Başkanı, Truth Social'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Küba, yıllarca Venezuela'dan gelen büyük miktarda petrol ve parayla ayakta kaldı. Buna karşılık, Venezuela'daki diktatörlere güvenlik hizmeti sağladı. Venezuela artık haydutlar tarafından rehin tutulmayacak."