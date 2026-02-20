Trump talimatı verdi! Gizli UFO belgeleri açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve olası dünya dışı yaşamla ilgili gizli hükümet dosyalarının kamuoyuna açılması için Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer ilgili kurumlara talimat verdi. Trump'ın bu kararı, eski Başkan Barack Obama'nın uzaylılara ilişkin açıklamalarının hemen ardından gündeme geldi.

TRUMP'TAN "YAYIMLAYIN" TALİMATI

Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "tespit edilmesi ve yayınlanma sürecinin başlatılması" yönünde bir çalışma yürütülmesini istedi ve UFO'lar, tanımlanamayan hava fenomenleri (UAP) ile dünya dışı yaşam konularındaki tüm ilgili bilgilerin yayımlanması talimatını verdi.

Hangi dosyaların yayımlanacağı ve içeriğinin ne olacağına ilişkin detaylar henüz net değil. Uzun yıllardır Pentagon ve diğer askeri kurumlar UFO ve UAP gözlemleriyle ilgili raporlar hazırlarken, 2024 tarihli bir Pentagon raporunda bu olağandışı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmaların dünya dışı yaşamın varlığına dair doğrulanmış kanıt sunmadığı belirtilmişti.

DÜNYA BU ADIMI KONUŞUYOR

Trump'ın bu hamlesi, kamuoyundaki merakı artırırken, Amerikan yönetiminin UFO'larla ilgili sınıflandırılmış dosyaların kapsamını ve bu belgelerin içeriğini açıklama yönünde yeni bir adım atma kararlılığını ortaya koyuyor.