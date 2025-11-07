Haberler

Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimat sonrası ABD ordusunun Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik askeri müdahale için 3 farklı plan hazırladığı iddia edildi. ABD Afrika Komutanlığı'nın "hafif, orta ve ağır" olmak üzere üç aşamalı müdahale planı hazırlayarak Pentagon'daki Müşterek Kurula sunduğu ifade ediliyor.

  • ABD ordusu, Nijerya'ya olası askeri müdahale için hafif, orta ve ağır olmak üzere üç aşamalı plan hazırladı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine göz yummaya devam etmesi halinde yardımları keseceğini ve gerekirse müdahalede bulunulacağını açıkladı.
  • Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini ve anayasal dini özgürlük güvenceleri olduğunu belirtti.

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın " Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik saldırılara karşı eyleme geçilmesi" talimatı üzerine olası askeri müdahale için 3 farklı plan hazırladığı öne sürüldü.

3 AŞAMALI MÜDAHALE PLANI

The New York Times'ın haberine göre ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), "hafif, orta ve ağır" olmak üzere üç aşamalı müdahale planı hazırlayarak Pentagon'daki Müşterek Kurula sundu. Trump, hafta sonu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Nijerya hükümetinin "Hristiyanların öldürülmesine göz yummaya devam etmesi" halinde Washington'ın tüm yardımları keseceğini ve "gerekirse ülkeye müdahalede bulunulacağını" yazdı.

Kaynaklara göre hazırlanan "hafif" plan, Nijerya ordusuna yönelik ABD desteğini ve ortak operasyonları içeriyor. "Orta" plan, insansız hava araçlarıyla militan kamplarına ve konvoylarına hava saldırılarını öngörürken "ağır" plan ise uçak gemisi gruplarının ve uzun menzilli hava unsurlarının konuşlandırılmasını kapsıyor. Ancak ABD'li yetkililer, Nijerya'daki güvenlik sorunlarının kapsamı ve bölgedeki üs eksikliği nedeniyle böyle bir müdahalenin zorluklarına işaret etti.

EMEKLİ TÜMGENERALDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ABD ordusunun Nijerya'daki on yıllardır süren "isyanı" sona erdirmesinin gerçekçi olmadığı ve Irak ya da Afganistan benzeri kara operasyonunun ciddi şekilde gündemde olmadığı ifade edildi. Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, olası askeri adımın felakete yol açabileceğini belirterek "Ne kamuoyu ne de Başkan Trump, sosyal medya mesajları dışında, Nijerya'da büyük çaplı bir kara savaşına ilgi gösteriyor." dedi.

Nijerya'da güvenlik durumu, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra silahlı çeteler, etnik milisler ve çoban-çiftçi çatışmaları nedeniyle uzun süredir kırılgan durumda bulunuyor.

SADECE HRİSTİYANLAR HEDEF DEĞİL

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi (ACLED) verilerine göre Nijerya'da bu yıl sivil hedeflere yönelik 1923 saldırı düzenlendi ancak bunların yalnızca 50'si doğrudan Hristiyan kimliklerinden dolayı hedef alındı. ACLED, isyancı grupların kampanyalarını sıklıkla "Hristiyan karşıtı" olarak sunduklarını ancak şiddetin çoğu zaman ayrım gözetmediğini ve tüm topluluklara zarar verdiğini belirtmişti.

TRUMP'IN NİJERYA'YI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı. Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

