Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı hedef aldı. Somali asıllı olan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini belirten Trump, "O her şeyi biliyor" dedi. Trump'a yanıt veren Omar ise "Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini belirtti.
  • Trump, Ilhan Omar'ı Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk konusunda her şeyi bildiğini iddia etti.
  • Ilhan Omar, Trump'ın söylemlerine karşılık Somali kökenli Amerikalıların ABD'de kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini" belirtti. Omar'dan Trump'a jet cevap geldi.

Trump, Omar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump, "ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte Kongre üyesi Ilhan Omar da bu konuda her şeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDEN ATILMALI"

Trump, şunları kaydetti: "O hapiste olmalı, hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmeli."

"BERBAT VE ÇÖP"

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

TRUMP'A CEVAP: BURADA KALACAĞIZ

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
