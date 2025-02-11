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Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmaması durumunda ateşkes anlaşmasını iptal edeceğini duyurdu. "Kıyamet kopacak" uyarısında bulunan Trump, "Eğer Mısır ve Ürdün mültecileri almazlarsa yardımları keseceğim" diyerek 2 ülkeyi de açık açık tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmaması durumunda ateşkes anlaşmasını iptal edeceğini duyurdu.

"KARAR İSRAİL'E AİT"

Trump, bir dizi başkanlık emrini imzalarken gazetecilere yaptığı yorumda, kararın nihayetinde İsrail'e ait olduğunu söyledi. Ancak eğer geri kalan rehineler serbest bırakılmazsa "kıyamet kopacak" uyarısında bulundu ve birçoğunun ölmüş olmasından korktuğunu da sözlerine ekledi. Trump, ayrıca, "Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu geçersiz kılabilir" dedi.

2 ÜLKEYİ DE TEHDİT ETTİ

"Eğer Mısır ve Ürdün mültecileri almazlarsa yardımları keseceğim" diyerek iki ülkeyi hedef alan Trump, "Gazze'deki tüm rehineler Cumartesi 12.00'a kadar bırakılmazsa ateşkesi iptal edeceğim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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