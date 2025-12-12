Haberler

Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık söz değil eylem istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda artık söz değil, eylem istediğini ve kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağının belirsiz olduğunu açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda artık söz değil eylem istediğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya- Ukrayna Savaşı ve devam eden müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya karşı duyduğu kızgınlığı dile getirerek, kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Gerçek barışın sağlanabileceğine inanıp inanmadığımız halen belirsiz. Başkan, bu savaşın her iki tarafına da son derece kızgın ve sadece toplantı yapmak için yapılan toplantılardan bıkmış durumda. Başkan, artık söz değil eylem istiyor. Bu savaşın sona ermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında gerçek bir barış anlaşmasının imzalanma olasılığının ortaya çıkmasını arzuladıklarının altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
