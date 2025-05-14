Trump, Putin'in Zirveye Katılımı Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun bir sonraki durağı olan Katar'a giderken yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum" dedi.