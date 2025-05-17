Trump, Putin ile Görüşme Yapacağını Duyurdu

Trump, Putin ile Görüşme Yapacağını Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinin amacını 'kan banyosunu durdurmak' olarak açıkladı. Trump, görüşmenin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve NATO ülke liderleri ile de görüşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Trump açıklamayı kendisin ait Truth sosyal medya hesabından yaptı.

Görüşmenin amacının "kan banyosunu" durdurmak ve "ticaret" olarak açıklayan Trump, "Umarım verimli bir gün olur ve ateşkes sağlanır" dedi.

Başkan Trump, saat 10.00'daki konuşma sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve NATO ülkesi liderleri ile de görüşeceğini kaydetti.

Dört günlük Körfez ülkeleri gezisini tamamlayan Trump Cuma günü ABD'ye döndü.

Turunun son günüde yaptığı açıklamada Putin ile birebir görüşme "zamanı geldi" demişti.

Donald Trump, kendisi Putin ile görüşmeden "hiçbir şey olmayacak" açıklaması da yaptı.

Cuma günü İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer üç yıl sonra ilk kez direkt görüşmelerde karşılıklı olarak masaya oturdu.

Görüşmede Türk heyeti de yer aldı, ABD'li yetkililerse görüşmeye katılmadı.

Taraflar karşılıklı olarak 1000'er savaş esirini serbest bırakmayı kabul etti.

"Her iki tarafın gelecekteki ateşkese ilişkin vizyonunu sunması konusunda anlaştığı" da belirtildi.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Rusya lideri Putin'in İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere katılması çağrıları karşılık bulmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Körfez ülkeleri gezisinin ikinci durağı Katar'a geçerken uçakta konuşan Trump "Benim orada olmamı tercih edeceğini biliyorum ve bu da bir ihtimal. Savaşı sona erdirebilirsek, bunu düşüneceğim" demişti.

Reuters'ın aktardığına göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da 14 Mayıs Çarşamba günü Putin'i arayarak Türkiye'ye gitmesini istedi.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük bir ateşkes istiyor ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de buna destek veriyor.

Ancak Putin önce görüşmelerin başlamasını istediğini ve bu müzakerelerde ateşkesin ele alınabileceğini söylemişti.

Rus lider 11 Mayıs Pazar günü Ukrayna'yla İstanbul'da "herhangi bir önkoşul olmadan" doğrudan görüşme yapılmasını önermişti. Ancak Putin bu açıklamasında görüşmelerde ülkesini kimin temsil edeceğini söylememişti.

Zelenskiy ise sadece Putin'in katılması halinde görüşmelerde yer alacağını açıklamıştı.

Zelenskiy ve Putin yalnızca Kasım 2019'da Paris'te yüz yüze görüşmüştü.

İki ülke arasındaki son doğrudan diyalog ise Mart 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından haftalar sonra İstanbul'da gerçekleşmişti.

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