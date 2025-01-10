Trump, Putin ile görüşme ayarlandığını duyurdu

20 Ocak'ta ABD'nin yönetimini Joe Biden'dan devralacak olan Donald Trump'ın Ukrayna'da devam eden savaşa karşı atacağı adımları dünya merakla bekliyor. Biden yönetiminin silah ve mühimmat yığdığı savaşta barış adımları atması beklenen Trump'tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Daha önce 'Putin benimle görüşmek istiyor' diyen Trump, Rus lider ile bir görüşme ayarlandığını duyurdu.

TRUMP: PUTİN GÖRÜŞMEK İSTİYOR, KANLI SAVAŞA SON VERMELİYİZ

Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, şunları söyledi:

"Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da söyledi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş."

Trump'ın açıklaması Ukrayna-Rusya savaşının başlangıç yıldönümüne yakın bir zamanda gelmesi dikkat çekti.

KREMLİN TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DOĞRULAMADI

Rus haber ajansı Tass, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un ABD'nin henüz resmi olarak bir görüşme talebinde bulunmadığını söylediğini aktardı.