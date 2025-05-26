Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi
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Rusya'nın Ukrayna'yı 367 insansız hava aracıyla vurduğu, savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ı küplere bindirdi. Putin'den memnun olmadığını belirten Trump "Gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor. Füzeler ve insansız hava araçları hiçbir sebep yokken Ukrayna şehirlerine fırlatılıyor. Ona ne oldu bilmiyorum" dedi.

Rusya, Ukrayna'yı 367 insansız hava aracı ve füzelerle vururken, 2022'den bu yana düzenlenen bu en kanlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

"PUTİN'E NE OLDU BİLMİYORUM"

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya yönelik son hamlesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ı küplere bindirdi. Rusya lideri Putin'den memnun olmadığını ifade eden Trump "Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor. Füzeler ve insansız hava araçları hiçbir sebep yokken Ukrayna şehirlerine fırlatılıyor. Ona ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.

"BU DURUM HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR"

Putin'i "Tam bir deli" olarak nitelendiren Trump "Onu uzun zamandır tanıyorum, her zaman iyi geçinirim ancak şehirlere roketler gönderiyor ve insanları öldürüyor ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor" dedi.

YAPTIRIM SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını artırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren ABD Başkanı Trump "Kesinlikle" ifadesini kullandı.

"RUSYA'NIN ÇÖKÜŞÜNE YOL AÇACAK"

Bu açıklamaların ardından saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Trump Putin'in çıldırdığını ifade ederek "Ben her zaman onun Ukrayna'nın tamamını istediğini söyledim, sadece bir parçasını değil. Belki de bu doğru çıkıyor, ancak bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açacak!" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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