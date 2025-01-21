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Trump, Oval ofisini yeniden şekillendirdi: Düğme detayı dikkat çekti

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde Oval Ofis'teki değişiklikleri tamamladı. Biden döneminin mavi halısını kaldırarak kendi ilk döneminde kullandığı açık renkli halıyı yerleştirdi. Trump'ın ünlü 'Diet Cola düğmesi' geri döndü. Duvarları süsleyen portreler özenle seçildi. Martin Luther King Jr.'ın büstü yerinde kaldı, Winston Churchill büstü tekrar eski yerine konuldu. Trump'ın aile fotoğrafları ve askeri birimleri temsil eden beş bayrak da ofiste yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Oval Ofis'te yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Eski Başkan Biden'dan devralınan ofis, Trump'ın zevkine göre yeniden düzenlendi.

Pazartesi günü gerçekleşen devir teslim töreninin ardından, ofisteki değişiklikler hızla tamamlandı. Biden döneminin mavi halısı kaldırılarak, Trump'ın ilk döneminde kullandığı açık renkli halı yerleştirildi. Tarihi Resolute Masası bile bu değişim için kısmen sökülmek zorunda kaldı.

Ofiste en çok dikkat çeken detaylardan biri, Trump'ın ünlü 'Diet Cola düğmesi'nin geri dönüşü oldu. Bu düğme, Trump'ın içecek siparişi vermek için kullandığı özel bir sistem.

Duvarları süsleyen portreler de özenle seçildi. Şöminenin üzerinde George Washington'ın portresi, yanlarında Alexander Hamilton ve Thomas Jefferson'ın resimleri yer alıyor. Trump'ın özellikle beğendiği eski başkanlardan Andrew Jackson'ın portresi de dikkat çekici bir konuma asıldı.

Biden döneminde kaldırılan Winston Churchill büstü tekrar eski yerine konuldu. Martin Luther King Jr.'ın büstü ise yerinde kaldı. Biden'ın eklediği işçi lideri Cesar Chavez'in büstü ve Franklin Roosevelt'in portresi kaldırıldı.

Ofiste ayrıca Trump'ın aile fotoğrafları, şömine rafında gümüş kartal figürleri ve her askeri birimi temsil eden beş bayrak bulunuyor. Trump, "Savaşlar burada başlar ve biter. Her şey Oval Ofis'te başlar ve biter" sözleriyle bu ofisin önemini vurguladı.

Trump Ovel ofisini yeniden şekillendirdi: Düğme detayı dikkat çekti

Trump Ovel ofisini yeniden şekillendirdi: Düğme detayı dikkat çekti

Trump Ovel ofisini yeniden şekillendirdi: Düğme detayı dikkat çekti

Trump, Oval ofisini yeniden şekillendirdi: Düğme detayı dikkat çekti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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