Trump, Oval ofisini yeniden şekillendirdi: Düğme detayı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Oval Ofis'te yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Eski Başkan Biden'dan devralınan ofis, Trump'ın zevkine göre yeniden düzenlendi.

Pazartesi günü gerçekleşen devir teslim töreninin ardından, ofisteki değişiklikler hızla tamamlandı. Biden döneminin mavi halısı kaldırılarak, Trump'ın ilk döneminde kullandığı açık renkli halı yerleştirildi. Tarihi Resolute Masası bile bu değişim için kısmen sökülmek zorunda kaldı.

Ofiste en çok dikkat çeken detaylardan biri, Trump'ın ünlü 'Diet Cola düğmesi'nin geri dönüşü oldu. Bu düğme, Trump'ın içecek siparişi vermek için kullandığı özel bir sistem.

Duvarları süsleyen portreler de özenle seçildi. Şöminenin üzerinde George Washington'ın portresi, yanlarında Alexander Hamilton ve Thomas Jefferson'ın resimleri yer alıyor. Trump'ın özellikle beğendiği eski başkanlardan Andrew Jackson'ın portresi de dikkat çekici bir konuma asıldı.

Biden döneminde kaldırılan Winston Churchill büstü tekrar eski yerine konuldu. Martin Luther King Jr.'ın büstü ise yerinde kaldı. Biden'ın eklediği işçi lideri Cesar Chavez'in büstü ve Franklin Roosevelt'in portresi kaldırıldı.

Ofiste ayrıca Trump'ın aile fotoğrafları, şömine rafında gümüş kartal figürleri ve her askeri birimi temsil eden beş bayrak bulunuyor. Trump, "Savaşlar burada başlar ve biter. Her şey Oval Ofis'te başlar ve biter" sözleriyle bu ofisin önemini vurguladı.