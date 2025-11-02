Trump, Nijerya'ya Asker Gönderme Emri Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, orduya Nijerya'daki İslamcı militan gruplarla mücadele etmek üzere harekete geçme emri verdi. Trump Nijerya hükümetini Hıristiyanları koruma konusunda başarısızlıkla suçladı.

Trump hangi cinayetleri kastettiğini açıklamadı ancak Nijerya'daki Hıristiyanlara yönelik soykırım iddiaları son dönemlerde ABD'deki bazı sağcı çevrelerde gündeme getiriliyordu.

Şiddet olaylarını izleyen gruplar, Nijerya'da nüfusun iki din arasında aşağı yukarı eşit bölündüğünü ve Hıristiyanların Müslümanlardan daha fazla öldürüldüğünü gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.

Nijerya Devlet Başkanı'nın danışmanı Daniel Bwala, her iki liderin de "insanlığa karşı her türlü terörizmle" mücadele konusunda ortak bir çıkara sahip olduğunu söyledi.

Bwala, hedef alınma ile ilgili bir sorunun olup olmadığının Trump'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmede ele alınacağını söyledi.

Tinubu ülkede dini hoşgörü olduğunu ve güvenlik sorunlarının "farklı inanç ve bölgelerdeki" insanları etkilediğini söyledi.

Trump Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Savaş Bakanlığı'na "olası bir eylem" için hazırlık yapma talimatı verdiğini yazdı.

Nijerya hükümetinin müdahale etmemesi halinde orduyu Nijerya'ya "silah zoruyla" gönderebileceği uyarısında bulundu ve "artık rezil olmuş ülke" olarak adlandırdığı ülkeye yapılan tüm yardımların kesileceğini söyledi.

Trump, "Eğer saldırırsak, bu tıpkı terörist haydutların ŞEREFLİ Hıristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, acımasız ve tatlı olacaktır!" diye devam etti.

Savaştan Sorumlu Devlet Bakanı Pete Hegseth bu paylaşıma şöyle yanıt verdi: "Evet efendim" diye yanıt verdi.

"Savaş Bakanlığı harekete geçmeye hazırlanıyor. Ya Nijerya Hükümeti Hıristiyanları korur ya da biz bu korkunç vahşeti gerçekleştiren İslamcı Teröristleri öldürürüz."

Trump daha önce Nijerya'yı Hıristiyan nüfusuna yönelik "varoluşsal tehdit" nedeniyle "Özel Endişe Kaynağı Ülke" ilan ettiğini duyurmuştu. Herhangi bir kanıt sunmadan "binlerce" kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Bu tanımlama, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan ve "dini özgürlükleri ciddi şekilde ihlal eden" ülkelere karşı yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Bu açıklamanın ardından Tinubu, hükümetinin tüm inançlardan toplulukları korumak için ABD ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

Nijerya lideri yaptığı açıklamada "Nijerya'nın dini açıdan hoşgörüsüz olarak nitelendirilmesi ulusal gerçekliğimizi yansıtmıyor" dedi.

Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti gibi cihatçı gruplar on yılı aşkın bir süredir Nijerya'nın kuzeydoğusunda tahribata yol açarak binlerce insanın ölümüne neden oldu; ancak dünya genelinde siyasi şiddeti analiz eden Acled'e göre bunların çoğu Müslümanlardan oluşuyor.

Orta Nijerya'da da çoğunlukla Müslüman olan çobanlar ile genellikle Hıristiyan olan çiftçi grupları arasında su ve meralara erişim konusunda sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Misilleme saldırılarında da binlerce kişi öldürüldü, ancak her iki tarafta da ölümler oldu ve insan hakları grubu Hıristiyanların orantısız bir şekilde hedef alındığına dair bir kanıt bulunmadığını söylüyor.

Trump görev süresi boyunca ABD'yi bir savaşa sokmamış olmaktan duyduğu memnuniyeti sık sık dile getiriyor ve kendisini barışçı bir başkan olarak tanımlıyor.

Ancak Cumhuriyetçi lider, özellikle sağ kesimlerden olmak üzere, Nijerya'daki duruma dikkat çeken, ülke içinde giderek artan tepkilerle karşı karşıya.

Abuja'dan Chris Ewokor habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.