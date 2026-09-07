Trump'tan New Mexico'ya 'New America' Önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının 'New America' olarak değiştirilmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico'nun adının 'Yeni Amerika' olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini bildirdi.

Beyaz Saray da eyaletin adındaki 'Mexico' kısmının üzerinin çizildiği ve yerine 'Amerika' yazıldığı bir görseli yeniden paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı