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Trump'tan New Mexico'ya 'New America' Önerisi

Trump'tan New Mexico'ya 'New America' Önerisi
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ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının 'New America' olarak değiştirilmesini önerdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin bu yönde öneride bulunduğunu ve fikri beğendiğini söyledi. Beyaz Saray da eyaletin adındaki 'Mexico' kısmının çizildiği, yerine 'Amerika' yazıldığı bir görseli paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının 'New America' olarak değiştirilmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico'nun adının 'Yeni Amerika' olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini bildirdi.

Beyaz Saray da eyaletin adındaki 'Mexico' kısmının üzerinin çizildiği ve yerine 'Amerika' yazıldığı bir görseli yeniden paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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