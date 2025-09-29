Trump, Netanyahu ve Al Sani Üçlü Görüşme Gerçekleştirdi

BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşme sürerken yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "İlk adım olarak, Başbakan Netanyahu, İsrail'in Katar'daki Hamas hedeflerine yönelik füze saldırısında istemeden bir Katarlı askerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Ayrıca Netanyahu, rehine müzakereleri sırasında Hamas liderlerini hedef alarak İsrail'in Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve İsrail'in gelecekte bu tür bir saldırı yapmayacağını teyit etti" denildi.

Açıklamada, Katar Başbakanı Al Sani'nin açıklamayı memnuniyetle karşıladığı ve 'Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarına katkı yapmaya devam edeceğini' ilettiği de kaydedildi.