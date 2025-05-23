Trump, Netanyahu ile Diplomatik Saldırının Ardından Görüştü

Trump, Netanyahu ile Diplomatik Saldırının Ardından Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Washington'da iki İsrailli diplomatın silahlı saldırıda öldürülmesi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. İkili, Gazze'deki savaş ve İran'ın nükleer silah edinme ihtiyacı gibi konuları da ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak Washington'da 2 İsrailli diplomatın silahlı saldırıda öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Trump'ın, Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan diplomatlar Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim'in öldürülmesi nedeniyle derin üzüntülerini ifade ettiği kaydedildi. Netanyahu'nun da Trump'a ve yönetimine, ABD'deki antisemitizmle mücadele çabaları için teşekkür ettiği bildirildi.

Görüşmede Netanyahu ve Trump'ın Gazze'deki savaşı da ele aldığı vurgulanarak, Trump'ın, Netanyahu'ya rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve 'Trump Planı' olarak bilinen planda ilerlenmesi için belirlediği hedeflere destek verdiği aktarıldı.

Netanyahu ve Trump'ın, İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlama ihtiyacı konusunda hemfikir olduğu da açıklamada ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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