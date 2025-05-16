Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi. Trump, barış görüşmeleri için İstanbul'a gelebileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor.

Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi.

Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

"VARIŞ NOKTAMIZ BELLİ DEĞİL"

Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.

Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

"İSTANBUL'A GELEBİLİRİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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