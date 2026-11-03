Trump, Lincoln Memorial Havuzu açılışında seçmenleri sandığa çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlere 'sandığa gitmeleri' çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Lincoln Memorial Havuzu'nun açılışına katıldı. Seçmenlerden sandık başına giderek oylarını kullanmalarını isteyen Trump, "Bence bu, hayatımız boyunca göreceğimiz en önemli ara seçim" dedi.

Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini söyleyerek, "Benzin fiyatları hızla düşecek. Tahran'ın elinde askeri bir kapasite kalmadı ve ülkenin ekonomik durumu çok kötü. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve onlar da bunun farkındalar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiş olsaydık, bu ülke asla bugünkü gibi işleyemezdi. Bütün dünya bambaşka bir yer olurdu. Bunu engelledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı