Trump, Kim Jong Un ile Bu Yıl Görüşmeyi Beklediğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yıl içinde bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Kuzey Kore ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Bir gazetecinin bu yıl içerisinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmeyi bekleyip beklemediğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, "Evet, görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına karşın Beyaz Saray tarafından iki lider arasında gerçekleşebilecek olası bir zirveye ilişkin henüz resmi bir onaylama veya takvim açıklaması yapılmadı. ABD basını ise Trump'ın kasım ayında Asya'ya yapmayı planladığı ziyaret sırasında Kim Jong Un ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi özel görüşmelerinde dile getirdiğini aktardı.

Trump tarafından bu hamle Kuzey Kore ile diyalog kanallarını yeniden açmak için bir fırsat olarak görülürken, Amerikalı bazı yetkililer ve analistler tarafından olası bir görüşmeden somut bir ilerleme çıkmasının beklenmediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı