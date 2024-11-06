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Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket

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ABD'de yapılan başkanlık yarışında açıklanan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı oldu. Demokratları destekleyen bir kişinin Trump'ın zaferi sonrası açtığı yayında sinir krizi geçirdiği anlar gündem oldu.

Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris'in kıyasıya rekabetiyle geçen ABD seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı oldu.

Donald Trump, zafer konuşması yaparak, "İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak" ifadelerini kullandı.

Demokrat bir seçmen, Trump'ın başkan olmasının ardından açtığı yayında sinir krizi geçirerek tişörtünü parçaladı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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