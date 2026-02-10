Trump, Kanada ile ABD'yi birleştirecek köprünün yarısını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey komşusu Kanada üzerindeki baskısını tarihte görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Kanada'yı açıkça "ABD'nin 51. eyaleti" olarak tanımlayan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'den "Vali Carney" diye bahsederek ülkenin egemenliğini hedef alan Trump, şimdi de iki ülkeyi birbirine bağlayacak olan dev projeyi hedef aldı aldı.

6,4 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE OHAL TEHDİDİ

Bu yıl trafiğe açılması planlanan 6,4 milyar Kanada doları (yaklaşık 4,7 milyar USD) değerindeki Gordie Howe Uluslararası Köprüsü, Trump'ın yeni hedefi oldu. New York Times'ın haberine göre Trump, projeyi durdurmak için olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi bile seçenekler arasında tutuyor.

"YARISINI BİZ SATIN ALACAĞIZ"

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, köprünün mülkiyet yapısına dair şok edici bir talepte bulundu:

"ABD'ye hak ettiğimiz adalet ve saygı gösterilmezse bu köprü açılmayacak! Finansmanını onlar sağlamış olabilir ama pazar bizim pazarımız. Köprünün en az yarısı ABD tarafından satın alınmalı ve geçiş gelirlerinin yarısı doğrudan hazinemize akmalı."

PROJENİN GELECEĞİ KARANLIK

2018 yılından beri yapımı süren ve her iki ülkenin ticaret hacmi için hayati önem taşıyan Gordie Howe Köprüsü, Trump'ın "tazminat ve mülkiyet" şartları nedeniyle açılışın eşiğinde büyük bir krizle karşı karşıya. Uzmanlar, Trump'ın "ABD'ye haksızlık yapılıyor" söyleminin, iki ülke arasındaki geleneksel müttefiklik bağlarını kopma noktasına getirdiğine dikkat çekiyor.