Trump, Japonya'da İmparator ve Başbakan ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci durağı olan Japonya'ya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün İmparator Naruhito ile bir araya gelecek. Trump yarın Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşecek ve Yokosuka Askeri Üssü'nü ziyaret edecek. ABD Başkanı Trump'ın, Tokyo'da iş dünyası liderleriyle de akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.