Trump: İsrail ve Lübnan liderleri görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'un ara buluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında başlatılan doğrudan müzakere sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı. Trump, iki ülke liderlerinin on yıllar sonra ilk kez doğrudan görüşeceğini açıklayarak, "İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı açmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl gibi" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında söz konusu görüşmenin 'yarın' gerçekleşeceğini belirtse de ABD ile olan saat farkı göz önüne alındığında bu üst düzey temasın Türkiye saati ile bugün yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı