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Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanması planlanan anlaşmanın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı nedeniyle geciktiğini açıkladı. Netanyahu'ya tepki gösteren Trump, anlaşmanın birkaç saat içinde imzalanabileceğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmayı bu sabah imzalamaları gerektiğini belirterek, " Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısının ardından Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi. Trump, Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok" ifadelerini kullandı.

İran ile anlaşmayı bu sabah imzalamaları gerektiğini vurgulayan Trump, Beyrut'taki İsrail saldırısının bunu geciktirdiğini kaydetti. Trump, "Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Trump, Netanyahu ile görüşmesinde ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini aktardı. İran ile olası bir anlaşmayla ilgili olarak ise Trump, "Anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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