Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: "Teşekkürler Başkan!"

Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump İsrail'de kahraman ilan edildi:
Haber Videosu

Amerika'nın İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından İsrail'de ilginç bir gelişme yaşandı. Ülkenin çeşitli noktalarında bulunan elektronik billboardlarda 'Teşekkürler Başkan Donald Trump' mesajları görüldü. Bu mesajların İran'a düzenlenen askeri operasyonla bağlantılı olduğu yorumları yapılırken, İsrail kamuoyunun önemli bir kesiminin bu saldırıya destek verdiği belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırı dünya gündemini sarsarken, bugün İsrail'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkenin çeşitli ana yollarında bulunan elektronik billboardlara "Teşekkürler Başkan Donald Trump" ifadeleri yansıtıldı.

İsrail'in birçok noktasında yer alan bu dijital panolar, sabah saatlerinden itibaren sürücülerin ve yayaların dikkatini çekti. Mesajlarda, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yönelik açık bir teşekkür ifadesi yer alırken, görsellerin altında Amerikan ve İsrail bayraklarının birlikte dalgalandığı da görüldü.

Söz konusu teşekkür mesajlarının, İran'a düzenlenen askeri operasyonla doğrudan bağlantılı olduğu yorumları yapılırken, İsrail kamuoyunun önemli bir kesiminin bu saldırıya destek verdiği belirtiliyor. Özellikle Trump döneminde İran'a yönelik sert politikaların İsrail'in güvenlik politikalarıyla örtüştüğü biliniyor.

Henüz resmi makamlar tarafından billboardlarda yer alan mesajlara dair bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, mesajların zamanlamasına dikkat çekerek ABD-İsrail ilişkilerinin askeri boyutuna dair yorumlarda bulundu.

İran'daki nükleer tesislere yapılan saldırı ve sonrasında İsrail'de verilen bu türden destek mesajları, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından izlerken, önümüzdeki günlerde diplomatik cephede de hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'

Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'

Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

osmanlı imparatorluğu zevk ve sefa içinde yazlık ve kışlık saraylarda lale devrini yaşayan padişahlar yüzünden parçalandı ingiltere ve galata bankerlerine borçlandı bu borçları ödeyemeyince duyunu umumiye kurulup ülke gelirlerine borçlar karşılığında yabancılar tarafından el konuldu düşmanların ülkeyi işgaline seyirci kalındı taki Atatürk yurdu düşmanlardan kurtarana kadar osmanlının borcu Türkiye Cumhuriyetine ödetildi bu borçlara sahip çıkmayan osmanlı torunu uyanıklar hak iddia ettiler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Yurt da sulh cihan da sulh desende birileri sen istemesen de kapını çalar.. Osmanlı sürekli savaşırdı haksız değilmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.