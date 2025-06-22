Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'

Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırı dünya gündemini sarsarken, bugün İsrail'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkenin çeşitli ana yollarında bulunan elektronik billboardlara "Teşekkürler Başkan Donald Trump" ifadeleri yansıtıldı.

İsrail'in birçok noktasında yer alan bu dijital panolar, sabah saatlerinden itibaren sürücülerin ve yayaların dikkatini çekti. Mesajlarda, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yönelik açık bir teşekkür ifadesi yer alırken, görsellerin altında Amerikan ve İsrail bayraklarının birlikte dalgalandığı da görüldü.

Söz konusu teşekkür mesajlarının, İran'a düzenlenen askeri operasyonla doğrudan bağlantılı olduğu yorumları yapılırken, İsrail kamuoyunun önemli bir kesiminin bu saldırıya destek verdiği belirtiliyor. Özellikle Trump döneminde İran'a yönelik sert politikaların İsrail'in güvenlik politikalarıyla örtüştüğü biliniyor.

Henüz resmi makamlar tarafından billboardlarda yer alan mesajlara dair bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, mesajların zamanlamasına dikkat çekerek ABD-İsrail ilişkilerinin askeri boyutuna dair yorumlarda bulundu.

İran'daki nükleer tesislere yapılan saldırı ve sonrasında İsrail'de verilen bu türden destek mesajları, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından izlerken, önümüzdeki günlerde diplomatik cephede de hareketlilik yaşanması bekleniyor.