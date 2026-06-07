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ABD Başkanı Trump'tan 'İran' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'İran' açıklaması
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ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının, nükleer anlaşma ve İran'ın tutumuna bağlı olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni İran lideri Mücteba Hamaney'i rasyonel ve zeki olarak nitelendirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının İran'ın tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, İran savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, savaşı sona erdirmek için Tahran'la bir anlaşmaya varılabilirse, ABD'nin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu geri almak ve imha etmek için İran'la çalışacağını kaydetti. Trump, "Aksi takdirde, Amerikan güçleri malzemeyi kendi başlarına güvenli bir şekilde toplayabileceği noktaya kadar İran ordusunu daha da zayıflatacak. İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İki tarafın bir anlaşma imzalamaya 'çok yakın' olduğunu belirten Trump, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarını kabul ettiler. Anlaşmada nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı" diye konuştu.

'MÜCTEBA HAMANEY RASYONEL VE ZEKİ'

Trump, İsrail ve ABD saldırılarında eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birçok üst düzey ismin öldürülmesinin ardından ülkenin yeni yönetimini 'daha rasyonel ve çok zeki' olarak değerlendirdi. Liderlik görevini üstlenen Mücteba Hamaney'in de anlaşma sürecinde rol oynadığını vurgulayan Trump, doğrudan görüşmeye açık olduğunu hatırlattı. Trump, "İsterse görüşürüm ancak şu ana kadar kendisiyle doğrudan konuşmadım" dedi.

ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'i babasıyla kıyaslayarak, "Daha genç. Bence daha rasyonel. Ağır şekilde yaralandı ama buna rağmen ABD ile ilişkileri konuşabiliyor. Bu da belli bir cesaret gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Trump, İran liderinin tam olarak nerede bulunduğunu bilip bilmediği sorusuna ise "Yerini bildiğimi söylemek istemiyorum ama bildiğime dair güçlü bir ihtimal var" yanıtını verdi.

'LÜBNAN'IN DAHİL OLMASINI İSTEMEDİM'

İran'ın dondurulmuş varlıklarını, barış anlaşmasına varılmadan önce serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını dile getiren Trump, "Eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız" diye konuştu.

Trump açıklamasında, Lübnan'ın Tahran ile kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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