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Trump: İran'la anlaşma belgesi birkaç gün içinde imzalanacak

Trump: İran'la anlaşma belgesi birkaç gün içinde imzalanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın son halinin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Trump, bölge liderleriyle görüştüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü ve anlaşma sonrası ablukanın kalkacağını, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran ile olan savaşa ilişkin uzlaşıya vardıklarını söyleyerek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKAYDI'

Bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Az önce Netanyahu ile konuştum. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum. Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Pakistan da muhteşemdi. Bütün Orta Doğu mutlu. Hatta Orta Doğu'nun ötesindeki yerler de mutlu. Boğaz, anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak" ifadelerini kullandı.

Trump, bu hafta sonu Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarını takip etmek üzere kentte kalacağını, dolayısıyla olası bir imza törenine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılabileceğini dile getirdi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı sorusuna Turmp, "Anladığıma göre öyle" yanıtını verdi. Trump, anlaşma imzalandığında ABD'nin uyguladığı ablukayı kaldıracağını ve bunun da anlaşmanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

İran'ın nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyi taahhüt edip etmediği sorusunu ise Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu kabul ettiler" diye yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErdem Ergen:

şu kadar savaş kaybı sonra bu kadar kolay anlaşma olur mu insan güvenemiyo böyle işlere

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Haber YorumlarıOnat Cesur:

işçi olarak ben bilirim ki bu tür anlaşmalar çok güzel konuşulur ama sonra da biz millet acı çekeriz petrol fiyatı inerse iyi ama enflasyon yine bizim sırtımızdan geçer

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Haber YorumlarıMehmet Özgür Akıncı:

adalet olsun en azından bu işte çok halkımız canını verdi bu anlaşma gerçekten işe yarayacak mı yoksa boş söz mü kimse bilemez ama umarım doğru kararlar alınmış bizim için

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