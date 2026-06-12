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ABD Başkanı Trump: Bugün İran ile Savaşı Bitirdik

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın sona erdiğini ve nükleer anlaşma için mutabakat zaptı üzerinde anlaştıklarını iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmanın kesinleşmediğini ve kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, "Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran ile savaşı bitirdik" dedi. Trump ayrıca, Washington ve Tahran'ın nihai barış anlaşmasının çerçevesini oluşturacak "çok güçlü bir mutabakat zaptı" üzerinde anlaştıklarını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise anlaşmaya varıldığı iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da düzenlenen seçim mitinginde, telefon aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu" dedi.

Trump ayrıca, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Washington ve Tahran'ın nihai barış anlaşmasının çerçevesini oluşturacak "çok güçlü bir mutabakat zaptı" üzerinde anlaştıklarını iddia etti. Trump'a göre "büyük uzlaşma" Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlarken, İran'ı nükleer kapasite peşinde koşmaktan vazgeçmeye de mecbur bırakacak. Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar, bunu kabul ettiler. Aynı zamanda hiçbir şekilde nükleer silah satın almayacaklar, geliştirmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran, anlaşmaya varıldığı iddiasını yalanladı. İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, anlaşmanın önemli kısımlarının kesinleştiğini, ancak hala netleşmeyen konular olduğunu belirtti ve Tahran'ın kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
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