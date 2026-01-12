Haberler

Trump'tan İran açıklaması: Masada çok güçlü seçeneklerimiz var

Trump'tan İran açıklaması: Masada çok güçlü seçeneklerimiz var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini eleştirerek, askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti. İran'ın nükleer anlaşma teklifine de değinen Trump, internet bağlantısının sağlanması için Elon Musk ile görüşebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yöneticilerle ilgili, "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, İran'ın kırmızı çizgisini aşmaya başladığını belirterek, Tahran yönetimine karşı, 'ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri' konusunda yorum yapmayacağını söyledi. İran'daki protestolarla ilgili saat başı rapor aldığını kaydeden Trump, İranlı yöneticiler hakkında, "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" ifadelerini kullandı.

İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini bildiren Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir" diye konuştu.

Trump, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun anımsatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini aktardı.

'VENEZUELA İLE GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GİDİYOR'

ABD Başkanı Trump, Venezuela konusunda da değerlendirmede bulundu. Venezuela ile görüşmelerin çok iyi gittiğine dikkat çeken Trump, "Liderlikle çok iyi çalışıyoruz ve her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

'GRÖNLAND'I ALMAZSAK, RUSYA VEYA ÇİN ALACAK'

Grönland'a ilişkin açıklama yapan Trump, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan İran sürprizi: Nükleer konusunda müzakere için beni aradılar

Trump duyurdu! Kaosa sürüklenen İran'dan sürpriz teklif
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var

Okulların tatil edildiği İstanbul'da beklenen yağış başladı
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü