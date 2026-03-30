ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Yakında İran ile bir anlaşma görebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. İran'da rejimi değiştirdiklerini öne süren Trump, "Daha önce kimsenin muhatap olmadığı farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Tamamen farklı bir grup. Bu nedenle bunu rejim değişikliği olarak değerlendiririm" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin önerdiği 15 maddelik ateşkes planına İran'ın yanıt verip vermediğine ilişkin soruyu, "Verdiler. Bize maddelerin çoğunu verdiler. Neden vermesinler ki?" diye yanıtladı.

İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve çok iyi ilerlediğini kaydeden Trump, "Yakında İran ile bir anlaşma görebiliriz. Anlaşma sağlanamaması da mümkün" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail basınına yaptığı açıklamada ise ABD'nin İran petrolüne el koyabileceğini ve Hark Adası'nı ele geçirebileceğini söyledi. "ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna Trump, "Evet. Şu anda oluyor" yanıtını verdi.

