Trump'tan 'Hürmüz Boğazı'na abluka' açıklaması

Abd Başkanı Donald Trump, Pakistan'da sonuçsuz kalan görüşmeler sonrası İran'ı ve Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemileri tehdit etti.

Trump, boğaza giriş ve çıkışlarda denetimin ABD'de olacağını açıkladı.

İran'a donanmalarına ateş açılmaması uyarısı yapan Trump, "Abluka kısa süre içinde başlayacak" dedi.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Trump, Pakistan'daki görüşmeler içinse; "toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı" dedi.

İran'ın görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nda mayın olabileceğini söylediğini aktaran Trump, ABD donanmasının "İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını" söyledi.

Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de duyurdu.

"Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" dedi.

ABD ile İran arasında 7 Nisan'da şartlı bir ateşkes üzerine anlaşmaya vardı ve bunun iki hafta sürmesi planlanıyordu.

Ancak Pakistan'daki , ateşkesin akibetini de belirsizleştirdi.

Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD tarafının şartlarından biriydi.

Dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyordu.