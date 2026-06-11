Trump: İran'ı çok sert vuracağız
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun bu gece İran'ı sert bir şekilde vuracağını duyurdu. Ayrıca İran'ın savunma unsurlarının büyük kısmının yok olduğunu öne sürerek, Hark Adası ve petrol altyapısını ele geçireceklerini belirtti.
Abd Başkanı Donald Trump, " İran'ı bu gece çok sert şekilde vuracağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun bu gece İran'ı çok sert şekilde vuracağını bildirdi. İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının 'yok olmuş durumda' olduğunu öne süren Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız" ifadelerini kullandı.